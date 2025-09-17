Matic: “Con Mourinho ho un rapporto speciale, lui insegna come essere vincenti”

Nemanja Matic, neo-centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club neroverde. Oltre a commentare il suo ritorno in Serie A e la sua carriera, l'ex calciatore della Roma ha parlato anche di José Mourinho, con cui ha condiviso le esperienze nella Capitale e prima ancora al Manchester United e al Chelsea. "Con José Mourinho ho un rapporto speciale, fin da quando ho firmato per il Chelsea nel 2014 avevamo una relazione straordinaria. Però il nostro rapporto non è stato sempre buono, a volte è veramente difficile lavorare con lui: è duro, è 'old school' come mio padre. Penso che con lui sono cresciuto come uomo, ho imparato come combattere di più e ad essere un vincente. Lui insegna alle persone intorno a lui come essere vincenti, il che è molto importante. È l'allenatore che probabilmente ha cambiato il calcio da quando è arrivato, specialmente in Premier League". Lo Special One, nell'estate 2023, aveva deciso di non commentare l'addio di Matic ai colori giallorossi destinazione Rennes, affermando: "Se vuole dire qualcosa lo dirà il signor Matic".