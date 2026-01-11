Forzaroma.info
Mate e Serie A: la domenica di relax di Mati Soulé – FOTO

Largentino ha postato sui social il racconto della sua domenica di riposo, meritatissima dopo la firma di ieri col Sassuolo
Redazione

La Roma si gode la vittoria contro il Sassuolo che la proietta nuovamente nelle parti altissime della classifica, sfruttando il pareggio del Milan e quello del Como, e lo scontro diretto tra Inter e Napoli di questa sera. A mettere la firma sui tre punti ancora una volta Matias Soulé, che oggi sicuramente si è meritato una giornata di relax. Come? Lo ha raccontato lui stesso su Instagram, postando una foto comodo sul divano insieme ai suoi cani, l'immancabile mate e in tv la Serie A, in particolare la sfida tra Fiorentina e Milan.

