Mate e Serie A: la domenica di relax di Mati Soulé – FOTO

La Roma si gode la vittoria contro il Sassuolo che la proietta nuovamente nelle parti altissime della classifica, sfruttando il pareggio del Milan e quello del Como, e lo scontro diretto tra Inter e Napoli di questa sera. A mettere la firma sui tre punti ancora una volta Matias Soulé, che oggi sicuramente si è meritato una giornata di relax. Come? Lo ha raccontato lui stesso su Instagram, postando una foto comodo sul divano insieme ai suoi cani, l'immancabile mate e in tv la Serie A, in particolare la sfida tra Fiorentina e Milan.