Al cuor non si comanda: Camilla in Sud a tifare Roma ma il fidanzato gioca col Sassuolo

Ci sono serate in cui il cuore è un po' diviso, ma ha sempre le stesse tinte incancellabili. Chiedere a Camilla Mangiapelo, influencer romana classe '97 da oltre 1 milione di followers su Instagram nota alle cronache rosa per aver partecipato a 'Temptation Island' e poi a 'Uomini e Donne'. Oggi è fidanzata con Luca Moro, attaccante classe 2001 del Sassuolo che ieri all'Olimpico ha giocato gli ultimi minuti di partita contro la Roma. Per Camilla e Luca è stato un po' un derby, visto che lei è tifosissima della Roma. E non ha resistito al richiamo della Curva Sud. Niente tribuna d'onore, magari insieme ad altre wags, ma solo la curva giallorossa. Un'attesa e poi una serata con gli amici sui seggiolini della Sud, documentate sui suoi social. Prima i cori per la Roma, nonostante il fidanzato neroverde, poi dopo il fischio finale i due si sono subito ritrovati all'Olimpico.