Totti e Aldair con un pallone sul campo da golf: lo scambio di battute è virale

"Chissà se il Capitano fa centro anche nella buca da golf", ha scritto il brasiliano sui social. E la risposta del numero 10 non si è fatta attendere

Francesco Totti e Aldair, un legame che va oltre la Roma e il simbolico passaggio di consegne della fascia di capitano datato ottobre 1998. I due, infatti, si sono ritrovati in queste ore su un campo da golf ma la passione per il calcio non è svanita, nonostante gli anni passino per tutti. Il brasiliano ha condiviso su Instagram uno scatto dell'ex numero 10 intento a calciare il pallone accompagnato dalla simpatica didascalia: "Chissà se il Capitano fa centro anche nella buca da golf. Con un pallone e Francesco, non si può mai sapere". E Totti ha risposto prontamente: "Con due colpi".