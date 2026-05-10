Marelli sul rigore a Rensch: “Britschgi lo cintura. Il secondo gol è regolare”

È stata una gara ricca di polemica e tensione soprattutto nel finale a causa del rigore dato sul contatto Britschgi-Rensch che alla fine ha deciso la partita. A fare chiarezza su tutti gli episodi della gara ci ha pensato Luca Marelli, ex arbitro e commento tecnico di Dazn. Ecco le sue parole su tutti i casi che hanno generato dibattito a fine gara.