È stata una gara ricca di polemica e tensione soprattutto nel finale a causa del rigore dato sul contatto Britschgi-Rensch che alla fine ha deciso la partita. A fare chiarezza su tutti gli episodi della gara ci ha pensato Luca Marelli, ex arbitro e commento tecnico di Dazn. Ecco le sue parole su tutti i casi che hanno generato dibattito a fine gara.
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Marelli sul rigore a Rensch: “Britschgi lo cintura. Il secondo gol è regolare”
Sul rigore non dato a Mancini:"Il Var non richiama Chiffi perché Valenti interviene sul pallone e contemporaneamente sulla gamba di Mancini. Non l'hanno ritenuto da punire perché il pallone ha completamente cambiato direzione. Abbiamo visto episodi simili ma Valenti tocca nettamente il pallone ed è corretto non assegnare il rigore"
Sul gol di Rensch: "Mancini cerca di evitare il contatto col pallone ed era a terra. Sembra toccare il pallone con il fianco ma in ogni caso non c'è l'immediatezza dato che lui non segna"
Sul rigore a Rensch: "Rensch riesce a liberarsi dalla sua marcatura, poi appoggia il braccio sul collo ma non lo trattiene e non fa fallo. Britschgi invece si occupa solamente di impedire fisicamente con una cintura a Rensch di raggiungere il pallone. Espulsione giusta per doppia ammonizione del difensore del Parma".
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