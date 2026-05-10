Gasp, che ansia sul rigore: lo guarda dal maxi schermo, poi l’esultanza sfrenata

È stata una gara carica di tensione ed emozioni quella tra Parma e Roma che ha visto i giallorossi trionfare nel recupero grazie alle reti di Rensch e Malen per 3-2. Il gol su rigore arriva intorno al sesto minuto di recupero dopo un'infinita review al Var che ha cambiato la decisione di campo a favore della Roma. A prendersi la responsabilità è stato proprio Donyell Malen, freddo e lucido dal dischetto. Freddezza che, invece, non ha avuto Gasperini, visibilmente provato al momento della battuta. Con l'ansia alle stelle, il tecnico giallorosso ha deciso di voltarsi dall'altra parte e osservare la battuta direttamente dal maxi schermo del Tardini, abbracciato ad un collaboratore. Poi l'esultanza sfrenata insieme a tutta la squadra. Gesto simile di Mancini che si è accovacciato ed ha aspettato di sentire l'urlo dei tifosi giallorossi venuti a Parma per poi unirsi alla festa dei compagni. Un rigore che pesava un macigno e che mantiene vive le speranze della Roma di centrare il traguardo Champions.