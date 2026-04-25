Gianluca Mancini ha parlato poco prima dell'inizio della partita contro il Bologna. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Sono state ore movimentate, nel comunicato per l'addio di Ranieri c'è scritto che "la Roma è sopra ogni cosa". Cosa ne pensi tu che conosci bene anche Gasperini? "È vero, la Roma è sopra a tutto. Quando porti questa maglia bisogna saperlo e dare il massimo. La Roma sarà sempre prima di ogni cosa".

Dare metri a uno come Rowe può essere un problema. Ci dobbiamo aspettare comunque una Roma aggressiva? "Affrontiamo una squadra forte per la quarta volta. Davanti ha valori importanti ma il nostro modo di giocare è quello. Sappiamo di affrontare una bella squadra ma andremo in campo per fare ciò che ci chiede il mister".