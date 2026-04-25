Sempre collegato al mondo Roma, anche ieri - nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como - a Daniele De Rossi è stato chiesto un parere su quanto successo a Trigoria. L'addio di Ranieri ha fatto rumore non solo nella Capitale, ma il tecnico del Genoa ha voluto evitare commenti su una situazione che sta vivendo esclusivamente da lontano e alla domanda di un giornalista ha risposto con un secco "no". Un dribbling mediatico per non gettare altra benzina su un ambiente che nelle ultime settimane è stato rovente.