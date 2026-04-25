Gian Piero Gasperini ha parlato poco prima dell'inizio della gara contro il Bologna. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN:

Come ha preparato la partita? "Giochiamo contro una squadra forte ma in classifica siamo in vantaggio su di loro quindi sono stati tanti non solo i punti persi. L'anno scorso giocavano in Champions, hanno una rosa competitiva. Abbiamo giocato due volte e sono state partite equilibrate, sarà una bella partita e per noi sarà molto importante".

Si aspettava la difesa a 3? "È una soluzione nelle caratteristiche delle squadre che possono alternare questo tipo di situazione. Siamo pronti ad affrontarli, abbiamo affrontato squadre in modalità diverse".

C'è il rischio che la squadra venga distratta da quello che è successo fuori dal campo? Si poteva posticipare questo chiarimento? "Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto. Io non ho fatto botta e risposta, mai. C’è una partita importante per cui ci siamo preparati nel modo migliore per cercare di vincere”.