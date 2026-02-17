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<strong>Malen al centro della Roma, anche dal dischetto</strong>

A due giorni dalla super doppietta col Napoli, è ancora Donyell Malen il nome in copertina per la Roma. L'Italia è una promessa a se stesso mantenuta, un desiderio nascosto eppure sempre presente nella sua testa, dovuto al grande rapporto che l'olandese aveva con Mino Raiola, il suo agente storico. Quando a gennaio si è presentata l'occasione, scegliere la serie A rispetto ad altre opportunità (leggi Spagna e Germania) è stato semplice. Dopo cinque partite Malen si è preso la Roma e anche i calci di rigore: con un colpo solo ha superato Cristante e Soulé e ora si gioca il posto da vice-Dybala con Pellegrini visto che il terzo è Dovbyk. Anche se qualcuno non è ancora convinto di lui, come Antonio Cassano: "Malen è un ottimo giocatore, ma la Serie A è cinque scalini sotto la Premier League. Chi arriva in Italia dall'Inghilterra fa la differenza. Faceva panchina anche al Borussia Dortmund".

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