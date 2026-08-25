Gli scatti pubblicati nel pomeriggio sono tutti da ridere. Roma è già ai piedi di Donyell
Malen versione DJ dopo la tripletta alla Fiorentina: il video della moglie Delisha
Cosa c'è meglio di Donyell Malen? Due Donyell Malen. Il centravanti olandese oggi ha incontrato il suo sosia e ha scattato diverse foto con lui pubblicando il tutto sui social con la didascalia: "Fratello gemello". Inutile dire che in pochi minuti il post è esploso e ha fatto impazzire il web intero oltre ai tifosi giallorossi. "Mi sa che Koeman ha messo lui al Mondiale...", aggiunge più di qualcuno ridendo nei commenti. Tripletta al debutto, sessione di dj nel post-partita e post con il suo sosia: Roma è ai piedi di Donyell... già da qualche mese.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Oosterwolde, visite mediche approfondite: la Roma attende il via libera per la firma
Calciomercato AS Roma
Fofana-Roma, c'è l'accordo col giocatore. L’Équipe: "Il Lione ha bisogno di cedere"
News AS Roma
Lecce-Roma, niente trasferta per i tifosi giallorossi: chiuso il settore ospiti
News AS Roma
Roma, caos parcheggi all'Olimpico: il Campidoglio lancia l'ipotesi Ztl
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Fofana, domani giornata decisiva. Mbaye sullo sfondo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti