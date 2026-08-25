Cosa c'è meglio di Donyell Malen? Due Donyell Malen. Il centravanti olandese oggi ha incontrato il suo sosia e ha scattato diverse foto con lui pubblicando il tutto sui social con la didascalia: "Fratello gemello". Inutile dire che in pochi minuti il post è esploso e ha fatto impazzire il web intero oltre ai tifosi giallorossi. "Mi sa che Koeman ha messo lui al Mondiale...", aggiunge più di qualcuno ridendo nei commenti. Tripletta al debutto, sessione di dj nel post-partita e post con il suo sosia: Roma è ai piedi di Donyell... già da qualche mese.

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