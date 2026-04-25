Segna sempre Donyell Malen. È ormai una sentenza e anche a Bologna ha timbrato il cartellino per l'undicesima volta in campionato (dodici le reti complessive considerando anche l'Europa League). Secondo quanto riportato da Opta da quando è stato introdotto il calciomercato invernale (stagione 01/02) in Serie A solamente Balotelli ha fatto meglio con 12 reti tra i calciatori arrivati nella sessione di riparazione. L'olandese ha raggiunto oggi Maxi Lopez ed ha ancora a disposizione un mese intero per superare un altro record. A fine stagione la Roma sborserà 25 milioni di euro per ingaggiarlo: Gasperini la prossima stagione ripartirà da lui e non potrebbe essere altrimenti.