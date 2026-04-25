Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match tra Bologna e Roma al 'Dall'Ara' è intervenuto l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Oltre al campionato dei rossoblù e il futuro di Italiano, tra i temi anche l'interesse dei giallorossi in estate per Rowe, nominato direttamente da Claudio Ranieri nell'intervista 'incriminata' prima di Roma-Pisa:

FENUCCI A DAZN

Sulle parole di Italiano (che ha definito chiusa la stagione del Bologna, ndr). "Sono state interpretate male, dette in un contesto diverso. Ho già parlato con la squadra, dicendo che qualche settimana fa eravamo convinti di poter puntare almeno all'ottavo posto lasciando una finestra anche su chi sta davanti a noi. Le motivazioni e le intenzioni non sono mai cambiate, lo abbiamo dimostrato in campo".

A Italiano scade il contratto nel 2027, c'è la prospettiva di lottare sempre per l'Europa? "Cerchiamo sempre di lottare con squadre che hanno mezzi economici più importanti e lottano per le competizioni europee. Con Italiano ci troviamo molto bene a livello umano e professionale. In Europa non abbiamo mai perso a parte con l'Aston Villa, dovremo aggiustare la nostra situazione economica senza Europa. Ma abbiamo un'azionista forte".

Rowe interessava alla Roma, in estate lo avete strappato a Massara? "Rowe è stata una trattativa molto veloce, abbiamo parlato con De Zerbi, è stato uno degli acquisti più costosi della nostra storia. So che aveva qualche richiesta, non so se della Roma. Lui inizialmente si è dovuto adattare al calcio italiano, poi ha fatto bene. Vogliamo continuare un percorso con lui, spero continui come quello che ci ha fatto vedere nelle ultime partite".