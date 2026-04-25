In un'altra settimana ricca di tensione, culminata con la separazione con Claudio Ranieri ufficializzata venerdì mattina, la Roma torna a vincere dopo l'amaro pareggio contro l'Atalanta e batte 2-0 il Bologna al Dall'Ara. Succede tutto nel primo tempo: la sblocca il solito Malen dopo 7 minuti, raddoppia El Aynaoui su cross d'esterno dell'olandese all'ultimo pallone della prima frazione. Un risultato che serve tanto ai giallorossi di Gasperini, che si portano al quinto posto in classifica in solitaria staccando di tre punti il Como di Fabregas (impegnato domenica pomeriggio in casa del Genoa) e tornano a -2 dalla Juventus di Spalletti quarta e attesa domenica sera dal big-match contro il Milan a San Siro. Resta ottavo invece il Bologna di Italiano, che rischia ora il sorpasso dalla Lazio e l'aggancio da parte del Sassuolo.

La sblocca Malen, raddoppia El Aynaoui: è 2-0 Roma all'intervallo

Al Dall'Ara va in scena il big-match del sabato della trentaquattresima giornata di campionato e non mancano novità negli undici iniziali: Italiano sceglie di schierare il suo Bologna con il 3-4-3, Gasperini risponde con il consueto 3-4-2-1 ritrovando Wesley dal 1' e schierandoal fianco diconsulla trequarti al posto di. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi dopo 3' con una rimessa lunga in direzione di, ma l'attaccante rossoblù non riesce a calciare edopo un corpo a corpo con: non c'è nulla. Al 7', poi, è: l'azione nasce dalai danni di, dopo un contatto tra il brasiliano ela palla diventa buona perche avanza e serve l'olandese con ie il 14,. Il Bologna prova a riaffacciarsi in avanti, ma raramente riesce a rendersi pericolosa dalle parti di: al 13' il colpo di testa diè alto, quattro minuti dopo il cross dalla sinistra diè facile preda dell'estremo difensore della Roma. Al 26esimo però è: Wesley appoggia per l'olandese che si libera di Lucumì efino a presentarsi nuovamente a tu per tu con Ravaglia, provacon il destro ma questa volta la palla si spegne. Passano cinque minuti e sono i rossoblù a rendersi seriamente pericolosi con un lancio lungo:puntae calcia con il destro sul primo palo,che devia in corner. In casa giallorossa è sempre e comunque Malen il più pericoloso: al 35', dopo unsulla corsia destra con protagonisti Wesley e, l'olandesema dà troppo forza al pallone che vienein uscita. E due minuti dopo l'ex Aston Villa ha: El Aynaoui intercetta e appoggia averso Malen, l'olandese si allarga un po' troppo e calciama trova la. Nel finale di primo tempo arriva il 2-0 della Roma: da corner per il Bologna alin una manciata di secondi, con l'azione in velocità conclusa dal bellissimoper il! Un gol e un assist ciascuno in 45' sia per l'attaccante olandese sia per il centrocampista marocchino: la squadra di Gasp conduce 2-0 all'intervallo.

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Cresce il Bologna, ma il risultato non cambia: la Champions è a -2

Il tabellino

All'intervallo sono, due per il Bologna e uno per la Roma: in casa rossoblù fuorie Castro per, per i giallorossi. Non cambia la storia del match nei primi minuti della ripresa: al 50' ci provasulla punizione di, ma non riesce a inquadrare lo specchio. Cinque minuti più tardi sono i padroni di casa ad affacciarsi in avanti, ma iltermina sopra la traversa. Il Bologna cerca il gol che riaprirebbe la partita: bella giocata di Rowe, il cui destro dal limite dell'area piccola viene però murato in corner. Proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo arrivadella partita per i rossoblù:verso il secondo palo,. Scocca l'ora di gioco,e fatica a riproporsi in avanti in modo incisivo: Gasp richiama(ammonito a inizio ripresa) e Soulé, entrano. Nonostante i cambidel secondo tempo: i padroni di casa sono per gran parte del tempo in possesso del pallone, i giallorossi si difendono comunque in modo ordinatonelle zone più pericolose. Si fa vedere pericolosamente il Bologna al 71' con un cross dalla sinistra dia premiare il taglio sul secondo palo del neo-entrato, ma èche in uscita prolunga la sfera e concede il corner. Un'altra notizia positiva per la Roma arriva al 77':, che rileva Malen. In casa rossoblù fuori Orsolini e Helland, entranoper il finale. La partita sembra avviarsi senza stravolgimenti al triplice fischio, ma arriva un: cross di Odgaard per De Silvestri, lasciato tutto solo in area da Wesley,che tocca quel tanto che basta per evitare un facile tap-in.Ravaglia; Helland (77' Vitik), Heggem, Lucumi; Joao Mario (66' De Silvestri), Ferguson, Freuler, Miranda (46' Zortea); Orsolini (77' Cambiaghi), Castro (46' Odgaard), Rowe.Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Castaldo.Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61' Ghilardi); Celik (46' Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61' Vaz), Pisilli (90+4' Ziolkowski); Malen (77' Dybala). A disposizione: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Angelino, El Shaarawy, Zaragoza, Venturino. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Berti-Di Gioia. IV Uomo: Allegretta. Var: Maresca. AVar: Meraviglia.

Marcatori: 7' Malen (R), 45+1' El Aynaoui (R)

Ammoniti: 46' Hermoso (R), 66' Rensch (R), 69' El Aynaoui (R)

Recupero: 1', 4'

Marcello Spaziani