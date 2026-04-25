A casa Conti il calcio è di famiglia. E scatta la sfida tra Bruno, Anastasia e Pisilli

Il centrocampista della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn all'intervallo del match contro il Bologna al Dall'Ara. Di seguito le parole di Niccolò Pisilli, protagonista di un buon primo tempo come tutta la squadra giallorossa:

Vi ha parlato tanto nell'intervallo Gasperini? "Ci siamo confrontati nel trovare le posizioni giuste e far quadrare tutto. Abbiamo fatto un bel primo tempo ma dobbiamo continuare su questa falsa riga nel secondo".