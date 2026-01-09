Lotito, la volpe e l’uva: “Raspadori? Ha rifiutato la Lazio. Ma mica è Maradona!”

Claudio Lotito si prende di nuovo la scena. A margine dei festeggiamenti per i 126 anni al Parco dei Daini, il patron biancoceleste è stato il consueto fiume in piena, anche sul tema mercato e in particolare su due nomi, le richieste più importanti di Sarri. Uno Loftus-Cheek, l'altro Giacomo Raspadori vicinissimo alla Roma. Sull'attaccante dell'Atletico, che piace tantissimo a Sarri, Lotito ha parlato così: "Sui due giocatori che voi avete detto(Loftus-Cheek e Raspadori appunto, ndr), non sono voluti venire alla Lazio. Sono stati contattati, hanno detto 'no grazie, non ci interessa'. Raspadori chi è, Maradona? Non ha mai giocato. Poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori". Il riferimento è a Petar Ratkov, attaccante arrivato due giorni fa dal Salisburgo. Un po' come la volpe, Lotito, che non arriva all'uva, Raspadori, e dice che è acerba.