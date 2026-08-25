Atterrato Oosterwolde il mercato della Roma ancora non si è concluso. Ieri sono andate in scena altre riunioni di mercato e l'obiettivo è quello di regalare a Gasperini un esterno d'attacco. I giallorossi faranno un altro tentativo col Chelsea per Gittens. I Blues non hanno ancora accettato la proposta del prestito con diritto di riscatto, ma nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere. L'altro nome in lista è quello di Fofana con il quale la Roma ha l'accordo da tempo. D'Amico, però, dovrà aspettare il ritorno dei preliminari di Champions in programma domani sera. In caso di eliminazione del Lione, i francesi potrebbero lasciar partire il giocatore abbassando le pretese. La sfida sarà conto il Fenerbahce di Greenwood, all'andata è finita 1-1 proprio con il gol dell'inglese.