Furlani oro e orgoglio romanista, ma la Lazio ci prova: “Ha il nostro massofisioterapista”

L'Italia intera applaude Mattia Furlani, che da ieri è il nuovo campione del mondo del salto in lungo. Una medaglia d'oro fantastica quella dell'atleta romano ai Mondiali di Tokyo, con fortissime tinte giallorosse. Il 20enne nato a Marino infatti è un super tifoso romanista, invitato a Trigoria e presenza abituale allo Stadio Olimpico in questi ultimi mesi. Una passione nata da lontano e sempre mostrata con grande orgoglio sui social e in ogni intervista. Eppure la Lazio ha provato a colorare questa vittoria storica anche un po' di biancoceleste. In un commento sul reel pubblicato da 'Rai Play' su Instagram, lo stesso account ufficiale del club di Formello ha scritto: "C'è un pezzo di Lazio in questa vittoria - ci unisce il nostro massofisioterapista Luigi Iachetti". Per questo motivo tra gli altri messaggi anche alcuni giocatori di Sarri hanno commentato facendo i complimenti al romanista Furlani, come Nuno Tavares e Rovella. Un'uscita che ovviamente ha scatenato l'ilarità dei romanisti oltre al disappunto e la vergogna di molti laziali. E tutto questo proprio a tre giorni dal derby.