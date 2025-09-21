Lazio-Roma, Wesley out nel derby ma tifa i compagni da casa: “Forza” – FOTO

E' il giorno del derby della Capitale, il giorno della sentitissima sfida tra Lazio e Roma. Tra gli assenti in casa giallorossa, oltre a Dybala e Bailey che si sono recati all'Olimpico con la squadra, c'è anche Wesley, colpito nei giorni scorsi da un virus intestinale. Il brasiliano, sempre titolare e mai sostituito nelle prime tre gare di campionato, ha quindi dovuto dare forfait per il derby ma sta sostenendo i suoi compagni da casa. Wesley, infatti, ha condiviso una Story su Instagram in cui inquadra lo schermo del televisore e la didascalia "Forza Roma", accompagnata ovviamente da cuori gialli e rossi.