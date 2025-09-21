Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Lazio-Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina

news as roma

Lazio-Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina

Lazio-Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina - immagine 1
Per i due attaccanti si avvicina la data del rientro
Redazione

Si avvicina il calcio d'inizio dell'attesissimo derby dell'Olimpico tra Lazio e Roma. Accompagnata da un entusiasmo incredibile fuori dallo stadio, la squadra giallorossa è arrivata poco fa negli spogliatoi e nelle foto pubblicate si vede anche Paulo Dybala. Nonostante lo stop muscolare alla coscia rimediato contro il Torino, la Joya accompagnerà la squadra in questo derby importantissimo supportando i giallorossi, così come Leon Bailey. Entrambi però non andranno e assisteranno al match dalla tribuna. L'argentino che sta già lavorando per tornare a disposizione di Gasperini nelle prossime settimane, così come il giamaicano che si avvicina sempre più al rientro.

Leggi anche
Lazio-Roma, lo splendido striscione della Sud dedicato a Soulé e Dybala
Massara: “Pellegrini è forte, il calcio cambia in fretta. Non è un derby spartiacque”

© RIPRODUZIONE RISERVATA