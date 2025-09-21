Lazio-Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina

Si avvicina il calcio d'inizio dell'attesissimo derby dell'Olimpico tra Lazio e Roma. Accompagnata da un entusiasmo incredibile fuori dallo stadio, la squadra giallorossa è arrivata poco fa negli spogliatoi e nelle foto pubblicate si vede anche Paulo Dybala. Nonostante lo stop muscolare alla coscia rimediato contro il Torino, la Joya accompagnerà la squadra in questo derby importantissimo supportando i giallorossi, così come Leon Bailey. Entrambi però non andranno e assisteranno al match dalla tribuna. L'argentino che sta già lavorando per tornare a disposizione di Gasperini nelle prossime settimane, così come il giamaicano che si avvicina sempre più al rientro.