La Roma torna in campo dopo la sconfitta contro il Torino nell'attesissimo derby dell'Olimpico. Siamo solo alla quarta giornata ma si tratta già di una gara decisiva per entrambe le squadre. Ad arbitrare la sfida sarà Sozza di Seregno. Guardalinee Baccini e Vecchi, 4° uomo Ayroldi, Var Di Paolo e Avar Massa.
Lazio-Roma, la moviola: manca un giallo per Ferguson e Marusic
Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del derby dell'Olimpico
LAZIO-ROMA, LA MOVIOLA:
40' - Fallo di Marusic su Angelino, Sozza concede il vantaggio. Luca Marelli interviene su DAZN: "Manca un giallo su Marusic per un fallo su Angelino"
3' - Rischia Ferguson che allarga il gomito su Gila. Sozza non estrae il cartellino. Il parere di Luca Marelli su DAZN: "Manca il giallo per gioco imprudente con Ferguson che allarga il gomito"
