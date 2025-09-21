Lazio-Roma, la moviola: manca un giallo per Ferguson e Marusic

La Roma torna in campo dopo la sconfitta contro il Torino nell'attesissimo derby dell'Olimpico. Siamo solo alla quarta giornata ma si tratta già di una gara decisiva per entrambe le squadre. Ad arbitrare la sfida sarà Sozza di Seregno. Guardalinee Baccini e Vecchi, 4° uomo Ayroldi, Var Di Paolo e Avar Massa.