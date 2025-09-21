Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Lazio-Roma, la moviola: manca un giallo per Ferguson e Marusic

news as roma

Lazio-Roma, la moviola: manca un giallo per Ferguson e Marusic

Lazio-Roma, la moviola: manca un giallo per Ferguson e Marusic - immagine 1
Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del derby dell'Olimpico
Redazione

La Roma torna in campo dopo la sconfitta contro il Torino nell'attesissimo derby dell'Olimpico. Siamo solo alla quarta giornata ma si tratta già di una gara decisiva per entrambe le squadre. Ad arbitrare la sfida sarà Sozza di Seregno. Guardalinee Baccini e Vecchi, 4° uomo Ayroldi, Var Di Paolo e Avar Massa.

LAZIO-ROMA, LA MOVIOLA:

40' - Fallo di Marusic su Angelino, Sozza concede il vantaggio. Luca Marelli interviene su DAZN: "Manca un giallo su Marusic per un fallo su Angelino"

3' - Rischia Ferguson che allarga il gomito su Gila. Sozza non estrae il cartellino. Il parere di Luca Marelli su DAZN: "Manca il giallo per gioco imprudente con Ferguson che allarga il gomito"

 

Leggi anche
Lazio-Roma, Wesley out nel derby ma tifa i compagni da casa: “Forza” – FOTO
Lazio-Roma, forze dell’ordine al lavoro: trovate mazze di legno e aste con lame

© RIPRODUZIONE RISERVATA