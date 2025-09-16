Lazio-Roma, pericolo caldo: Gasp ha un piano

Oggi la Roma riprenderà ad allenarsi a Trigoria in vista del derby di domenica. E se tra i vari problemi del ko c’è anche il caldo, come ha ammesso il tecnico, adesso negli allenamenti si lavorerà anche sulle temperature alte da affrontare pure nella stracittadina che si giocherà alla stessa ora, le 12.30. Insomma, un lavoro per eliminare in parte il problema del caldo e dare il massimo delle proprie energie per battere la Lazio nei novanta minuti. Per questo la squadra si preparerà anche in orari simili a quelli del derby, per far abituare corpo e mente. Gasperini potrebbe pensare a qualche cambio rispetto alla partita contro il Torino. Attenzione alla candidatura di Tsimikas al posto di uno spento Angeliño, così come all’inserimento di Celik nella linea dei tre difensori centrali prendendo il posto di Hermoso.