Spalletti e la sua Roma: cena a sorpresa con De Rossi, Pizarro, Perrotta e Tonetto

Un periodo buio, nella vita capitano. E lo sta passando in queste settimane Luciano Spalletti ancora sotto choc dopo l'esonero in Nazionale come manifestato in più di un'intervista. Così la sua Roma ha deciso di invitarlo nella capitale per dargli qualche sorriso e ricordargli gli anni d'oro. Ieri Daniele De Rossi ha guidato una squadra di ex di quella squadra che incantava l'Europa tra cui Pizarro, Tonetto, Perrotta e Vito Scala. La cena è andata in scena a Corso Vittorio Emanuele. E lo stesso Tonetto ha poi pubblicato una storia con un selfie che mostra tutti sorridenti e la canzone "Roma Capoccia".