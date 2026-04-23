Lazio, il tifo organizzato annuncia: “Al derby non entriamo. Resteremo a Ponte Milvio”

Con la vendita dei tagliandi, pur non conoscendo ancora data e orario del match, è partita anche la marcia di avvicinamento al derby della capitale tra Roma e Lazio, in programma tra circa un mese. Sarà una stracittadina particolare, perché il dominio giallorosso sugli spalti sarà ancora più netto. Il tifo organizzato biancoceleste infatti ha appena comunicato la scelta di non entrare all'Olimpico proseguendo nella linea di protesta verso la società: "Capiamo l'importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell'altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma-Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità. La nostra dignità vale molto di più di un derby. La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla". Lo stesso, però, non può dirsi per la finale di Coppa Italia contro l'Inter in programma pochi giorni prima: "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa".