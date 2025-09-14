Lazio, Ianni (vice Sarri): “Il derby si prepara da solo. Dobbiamo fare una grande gara”

Le parole del vice tecnico dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Abbiamo tante cose da sistemare. Si tratta di una partita bella, difficile e spettacolare. C’è un popolo che si aspetta da noi qualcosa di diverso"

La Lazio è uscita sconfitta per la seconda volta consecutiva in trasferta. Domenica prossima affronterà proprio la Roma in un derby che si preannuncia come al solito infuocato. Queste le parole di Marco Ianni , vice di Maurizio Sarri, al termine della partita persa contro il Sassuolo a DAZN e in conferenza stampa:

Il derby è un'opportunità: è già un bivio? Vi sentite sotto processo?

"Ci sentiamo in dovere di dimostrare qualcosa, Il derby può diventare una partita spartiacque ma dobbiamo vederla come quello che è, un derby, che ha già grande pressione, ma vederla come opportunità ti può portare a prendere energia positiva perché poi ti porta ad avere coraggio, ad andare oltre la fatica. Domenica sicuramente dobbiamo fare molto di più".

“Abbiamo tante cose da sistemare. Si tratta di una partita bella, difficile e spettacolare. C’è un popolo che si aspetta da noi qualcosa di diverso da oggi e Como. Siamo obbligati a fare una grande gara, lo dobbiamo a noi, la società e i tifosi dopo la partita di oggi. È una partita che si prepara da sola, a livello mentale c’è poco da fare, dobbiamo lavorare tatticamente e metterci tanta energia”.