Lazio, problemi muscolari per Rovella e Castellanos: rischiano di saltare il derby

Dopo la sconfitta contro il Torino, la Roma riprenderà ad allenarsi martedì per preparare il derby di domenica prossima. Nel frattempo, nel pomeriggio è scesa in campo la Lazio in casa del Sassuolo e, poco prima della fine del primo tempo, Nicolò Rovella è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Le condizioni del centrocampista preoccupano i biancocelesti: si tratta probabilmente di un riacutizzarsi del problema allo psoas accusato durante la pausa nazionali. Stesso destino per il Taty Castellanos, costretto ad uscire al 60' per un risentimento muscolare. Così come Dybala, ora i due biancocelesti rischiano di dover saltare il derby dell'Olimpico.