Cobolli svela: “Tra Totti e De Rossi scelgo il secondo. Ecco perché…” – VIDEO

Flavio Cobolli, tennista e grande tifoso giallorosso, è tornato a parlare della Roma. Sui canali social di Rai Sport ha svelato i suoi giocatori preferiti della storia giallorossa, rispondendo a diverse domande. Una volta arrivato alla fine, con lo "scontro" tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, Cobolli ha deciso di scegliere il numero 16, definendola una scelta più di cuore: “È la domanda a cui nessun romanista vorrebbe rispondere… però io sono nato con De Rossi idolo, ho iniziato a giocare a calcio per lui. Vedere Totti è un'emozione ma come giocatore mi sento più De Rossi… è un gioco no?”