La Roma si qualifica in Conference League se…

Tutte le possibili combinazioni che permettono ai giallorossi di centrare la qualificazione europea: al Sassuolo serve una goleada con la Lazio

Redazione

Tutto in 90 minuti. Roma e Sassuolo si giocano l'unico posto disponibile per l'accesso alla Conference League, che nel 2021/22 vedrà la sua prima edizione. In questo momento i giallorossi sono settimi e virtualmente qualificati grazie alla vittoria nel derby con la Lazio.Oggi però il Sassuolo ha risposto con il 3-1 a Parma ed è tornato a -2. Nell'ultima giornata di campionato, tra una settimana, la Roma giocherà in casa di uno Spezia già salvo mentre i neroverdi ospiteranno la Lazio, ormai fuori dalla corsa Champions League. Il vantaggio di due punti concede alla squadra di Fonseca un po' di serenità in più, con tante combinazioni favorevoli. La Roma si qualifica alla Conference League, ovviamente, in caso di vittoria al 'Picco' con qualsiasi risultato e a prescindere dal punteggio di Sassuolo-Lazio. In caso di sconfitta con lo Spezia, invece, deve sperare che gli uomini di De Zerbi non vadano oltre il pareggio. Diverso il discorso in caso di pareggio con contemporanea vittoria neroverde e conseguente arrivo a pari punti (62).

Roma e Sassuolo a pari punti: chi si qualifica in Conference League?

A entrare in gioco sarebbero infatti prima la differenza reti generale e poi i gol segnati, dal momento che gli scontri diretti sono in perfetta parità (0-0 e 2-2). Anche in questo caso la Roma parte in vantaggio: il saldo totale dei giallorossi è +10 contro il +6 del Sassuolo, così come è migliore il dato dei gol segnati (66 contro 62). In caso di arrivo a pari punti, quindi, la squadra di Fonseca non si qualificherebbe alla Conference League solo se i neroverdi dovessero vincere con almeno cinque gol di scarto contro la Lazio. Se invece i gol di scarto fossero 'solo' quattro e Spezia-Roma finisse 0-0, allora ci sarebbero due possibilità.

Con un 4-0 al 'Mapei' le due squadre sarebbero completamente alla pari anche nella classifica avulsa. Questo vuol dire che si procederebbe a un clamoroso sorteggio per decidere la settima posizione e la qualificazione in Conference League. Se invece il Sassuolo, con lo 0-0 al 'Picco', vincesse con quattro gol di scarto (a prescindere dalle reti subite, quindi con risultati come 5-1 o 6-2) sarebbe qualificato perché in quel caso passerebbe in vantaggio nella classifica dei gol segnati. Con un pareggio tra Spezia e Roma diverso dallo 0-0, invece, il Sassuolo sarebbe invece costretto a vincere con almeno cinque gol di scarto. Non a caso oggi De Zerbi, dopo il 3-1 a Parma, si è rammaricato per non aver segnato di più. Una serie di calcoli e numeri, intrecci cervellotici, che i giallorossi potrebbero comodamente evitare vincendo contro lo Spezia, che ieri ha festeggiato la matematica salvezza con il successo per 4-1 sul Torino.