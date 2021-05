Serie A, Parma-Sassuolo 1-3: la Conference League si decide all’ultima giornata

Locatelli, Defrel e Caputo tengono in piedi le speranze europee dei neroverdi: alla Roma potrebbe bastare un pareggio con lo Spezia

Si deciderà tutto all'ultima giornata. Ieri la vittoria della Roma nel derby capitolino, oggi quella del Sassuolo nel derby emiliano. I neroverdi battono 3-1 il Parma già retrocesso al 'Tardini' e resta a due punti dai giallorossi (61 contro 59), ancora in corsa per la qualificazione in Conference League. Sarà quindi decisiva la 38esima giornata in programma la prossima settimana, con la Roma che farà visita allo Spezia e il Sassuolo riceverà la Lazio. Vittoria importante per la squadra di De Zerbi, che spera ancora grazie ai gol di Locatelli su rigore - pareggiato subito da Bruno Alves, Defrel e Boga. Agli uomini di Fonseca potrebbe bastare un pareggio al 'Picco', dal momento che in caso di arrivo a pari punti la Roma sarebbe avanti nel fattore differenza reti (+10 contro +6). Se le due squadre dovessero invece chiudere entrambe a 62, per qualificarsi in Conference League i neroverdi avrebbero bisogno di una goleada contro la Lazio (vincendo con almeno cinque gol di scarto). Vincendo, ovviamente, i giallorossi non dovrebbero fare nessun calcolo.