La Roma ricorda Gigi Proietti: “Artista straordinario e completo, romanista vero”

Il 2 novembre 1940 nasceva a Roma Gigi Proietti. Lo stesso giorno 80 anni dopo, cinque anni fa, il leggendario e poliedrico artista romano e romanista moriva a causa di un infarto nella clinica "Villa Margherita", dove era ricoverato dal 17 ottobre a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute dovuto a una grave cardiopatia. La Roma ha scelto di ricordalo con un episodio del podcast Ieri/Oggi. "Nato e scomparso lo stesso giorno, il 2 novembre. A distanza di 80 anni tra l'una e l'altra data. Anche in questo Gigi Proietti è stato unico. Artista straordinario, completo, un volto unico nella storia del cinema e del teatro italiano. E un romanista vero", si legge sul sito ufficiale del club giallorosso.