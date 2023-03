La Roma fa ballare l’Olimpico: 2-0 alla Real Sociedad. I quarti sono più vicini – FOTO

Decidono El Shaarawy e Kumbulla, tra 7 giorni il ritorno in Spagna. Domenica la sfida col Sassuolo

Daniele Aloisi

La Roma piega la Real Sociedad 2-0 grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla e si avvicina ai quarti di finale. Mourinho schiera Llorente dal 1' e a sorpresa il numero 92 al posto di Spinazzola. La mossa è quella giusta, infatti il Faraone mette a referto il gol dell'1-0 dopo appena 12 minuti di gioco. Doppia tegola per lo Special One nella ripresa. Il centrale spagnolo non rientra nel secondo per un problema all'adduttore, mentre Pellegrini abbandona il campo per una ferita alla testa. Al 66' Belotti sfiora il 2-0 prendendo il palo in pieno. Venti minuti più tardi arriva la seconda rete. Cross perfetto di Dybala per Kumbulla. Marash schiaccia di testa e trova la prima rete stagionale. I giallorossi vincono l'andata degli ottavi, tra 7 giorni il ritorno in Spagna.

El Shaarawy decisivo: 1-0 all'intervallo — Mourinho schiera dal 1' Llorente al posto dello squalificato Ibanez. Sulla sinistra turno di riposo per Spinazzola. La Roma parte meglio degli avversari e dopo 12' di gioco è avanti. Bellisisma azione degli uomini di Mourinho con Dybala che serve Abraham in area. L'inglese si libera di Zubeldia e serve l'assist per El Shaarawy. Il Faraone sigla l'1-0 a porta vuota. Risponde al 21' la Real con Kubo. Il giapponese scappa via sulla fascia sinistra ed entra all'altezza dell'area piccola. Salva Rui Patricio. Al 31' Pellegrini va ad un passo dal raddoppio. La Joya si accentra e tenta un tiro cross sul quale si avventa il numero 7. La deviazione del capitano giallorosso termina di un soffio alta. Il primo tempo si conludo con i giallorossi in vantaggio 1-0.

Il secondo tempo inizia con un cambio per i giallorossi. Llorente è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare: al suo posto Kumbulla. Squillo degli spagnolo al 57' con Rico che carica il sinistro dalla lunga distanza. Mourinho perde anche Pellegrini al 60'. Il capitano esce per una ferita alla testa dopo uno scontro di gioco. Super occasione per i giallorossi al 66'. Belotti, da poco entrato, viene lanciato in area di rigore, calcia e colpisce in pieno il palo. A 10 minuti dal termine va a un passo dal pareggio la Real Sociedad. Cross sul secondo palo di Zubeldia che trova Merino tutto solo alle spalle di Mancini che da due passi non riesce a trovare la porta. All'86' arriva il raddoppio della Roma. Calcio d'angolo perfetto di Dybala per la testa di Kumbulla. Marash spinge il pallone in rete e trova il primo gol stagionale. I giallorossi piegano la Real, tra 7 giorni il ritorno.

Roma-Real Sociedad 2-0, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (46' Kumbulla); Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy (60' Spinazzola); Pellegrini (60' Wijnaldum), Dybala (88' Bove); Abraham (60' Belotti). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Zalewski, Kumbulla, Celik, Wijnaldum, Camara, Bove, Spinazzola, Belotti, Tahirovic Volpato.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel (83' Sola), Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Illarramendi (75' Cho), Merino, Silva (83' Turrientes); Sorloth (67' Oyarzabal), Kubo (75' Mendez). Allenatore: Alguacil. A disposizione: Barrenetxea, Cho, Munoz, Navarro, Sola, Turrientes, Zubiaurre, Oyarzabal, Guevara, Pacheco, Mendez.

Arbitro: Sandro Scharer. Assistenti: Stephane De Almeida - Bekim Zogaj. Quarto Ufficiale: Lukas Fähndrich. VAR: Fedayi San. AVAR: Lionel Tschudi.

Marcatori: El Shaarawy 12' (R), Kumbulla 86' (R)

Ammoniti: Illaramendi (RS), Zubeldia (RS)

Spettatori: 61.608