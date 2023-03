Roma-Real Sociedad, colpo alla testa per Pellegrini: lascia il campo sanguinante

Al suo posto entra Wijnaldum. In questi minuti verrà medicato dallo staff giallorosso

Brutto scontro tra Pellegrini e Zubledia al 57' del secondo tempo. Il capitano giallorosso resta a terra per diversi minuti ed è costretto a chiedere il cambio al 60'. Il numero 7 ha abbandonato il cambio sanguinante con una grossa borsa del ghiaccio sulla testa. Al suo posto entra Wijnaldum. Applausi dello stadio per Lorenzo che fino a questo momento stava disputando una buona gara. In questi minuti verrà medicato dallo staff giallorosso.