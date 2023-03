Roma-Real Sociedad, infortunio per Llorente: problema all’adduttore. Entra Kumbulla

L'esordio dal 1' di Llorente non è indimenticabile. Il centrale spagnolo non è rientrato nella ripresa per un problema all'adduttore. Al suo posto Kumbulla che giocherà tutta la seconda frazione. L'ex Real Sociedad aveva giocato solamente 1' fino a questo momento. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali per stabilire meglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. A rischio la sua convocazione per la sfida di domenica col Sassuolo.