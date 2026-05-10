La frecciatina di De Rossi: “È un lavoro strano. A volte ti mandano via dopo 3 gare”

Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo futuro dopo il pareggio contro la Fiorentina. DDR ha lanciato una frecciatina ai Friedkin: "Io alla Fiorentina? Le voci non le commento. Una settimana fa ero alla Roma, oggi altre squadre. Questo è un lavoro strano: quando sembra di rimanere in un posto tutta la vita poi ti cacciano via dopo 3-4 partite". De Rossi ha poi aggiunto: "A oggi non mi ha chiamato nessuno. In passato c’era stato un contatto serrato con Pradé e Barone che poi scelsero di continuare con Iachini. Ho parlato con Dan Sucu, se non volessi rimanere non avrei parlato con il presidente. Non faccio promesse perché adesso non posso farle: nessuno, a parte Chivu, oggi è sicuro di rimanere. Al Genoa sto bene, non ho fretta di andarmene: vorrei portare il club in Europa ma non posso prometterlo. Poi so che il calcio cambia molto. L’unica promessa che ho fatto, l’ho fatta da calciatore restando sempre alla Roma".