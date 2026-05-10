Cuesta: “Siamo pronti a dare il massimo”. Ordonez: “Vogliamo fare ancora punti”

Le parole dell'allenatore gialloblù a pochi minuti dalla sfida contro la squadra di Gasperini

Redazione 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 17:47)

Il Parma ospita la Roma in una situazione di classifica assolutamente tranquilla e la salvezza già acquisita da qualche settimana. Reduce da una sola sconfitta, con l'Inter, nelle ultime 5 partite, la squadra di Cuesta può essere un osso duro per i giallorossi. Nel prepartita le dichiarazioni dello stesso allenatore dei ducali e di Ordonez:

CUESTA A SKY

Anche l'altra volta ci eravamo trovati col tennis, c'era Alcaraz: ricorda? "Sì, ricordo. Abbiamo vinto quella partita...".

Come si affronta la Roma che vuole fare risultato e ha Dybala dal 1'? "Con tanta volontà di fare una grande prestazione, di portare la partita il massimo possibile dove vogliamo noi. Sappiamo la qualità dell'avversario, della difficoltà nell'affrontarlo e del momento di forma da cui vengono. Ma allo stesso modo conosciamo i nostri punti di forza e dobbiamo sfruttarli".

Ha la squadra più giovane della Serie A: queste partite servono anche a loro per mettersi in mostra? "Proviamo a mettere sempre in campo la squadra più competitiva possibile, facendo le scelte che pensiamo essere le più giuste. Pellegrino ci ha dato tantissimo nell'arco della stagione e siamo convinti ci possa dare tantissimo anche oggi quando avrà la possibilità di entrare in campo. Elphege è in un gran momento di forma e pensiamo che le sue caratteristiche possano aiutarci oggi. Tutti, tra campo e panchina, sono pronti e dare il massimo e a portare la partita dove vogliamo".

L'unico modo per raggiungere la salvezza è con la difesa a 5? "E' stata un'evoluzione la nostra stagione, per le prime sei partite eravamo la squadra più aggressiva della Serie A. Poi abbiamo rivoluzionato il nostro approccio in funzione a quello che facevamo meglio e peggio. C'è stato un momento in cui giocavamo 4-3-3, con esterni più aperti e più propositivi. Nelle ultime 10 giornate siamo stati più compatti e bassi, con un baricentro più vicino alla nostra porta. Anche questo ci ha portato risultati per raggiungere l'obiettivo. Oggi l'obiettivo è anche vincere e approcceremo la partita nel modo in cui sentiamo di poterci avvicinare di più".

ORDONEZ A DAZN

Il vantaggio è essere leggeri di testa rispetto alla Roma? “La Roma si gioca tanto ma noi vogliamo fare ancora più punti e cercare di chiudere al meglio il campionato”.

ORDONEZ A SKY

Per questo Parma c'è il ruolo di arbitro dell'Europa: come affrontate una squadra come la Roma? "Sappiamo che la Roma è una grande squadra, molto forte, che va a competere per la vittoria questa sera. Ma noi dobbiamo fare il nostro e fare del nostro meglio".

Oggi parte titolare: avete fatto un ottimo campionato e volete chiudere bene. "Speriamo di fare una gran partita, dobbiamo avere fiducia nella squadra e in noi stessi. Anche per me è una grande occasione, abbiamo raggiunto l'obiettivo con anticipo ma vogliamo chiudere bene questo campionato".