Koné: “Ora siamo forti mentalmente, intensi e solidi come vuole Gasperini”

Il centrocampista francese a pochi minuti dalla sfida col Parma: "Ora devo migliorare la mia condizione"

Redazione 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 17:41)

A Parma la Roma punta a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions. Importante il recupero di diverse pedine per Gasperini, che vuole avere al meglio i propri big per questo sprint finale. Tra questi Manu Koné, che nel prepartita ha condiviso le sue impressioni:

KONE A DAZN

Ti senti al 100%? “Sono contento di essere tornato dopo un lungo infortunio. È un momento importante per la squadra e avrò modo di migliorare la mia condizione”.

KONÉ A SKY

La Roma è la squadra più in forma tra quelle in lotta per la Champions League? "Dobbiamo concentrarci su noi stessi. In questo momento stiamo bene, oggi è una partita importante e dobbiamo vincerla per noi stessi e per i tifosi".

Quale è la miglior qualità della squadra in questo momento? "Come sempre è il campo a doverlo dire, ma ora siamo forti mentalmente. Siamo una squadra intensa e solida, questo rispecchia ciò che il mister ci chiede".