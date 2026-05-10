Gasperini: “Vinciamo per sperare ancora”. Poi scherza su Dybala titolare

Le parole del tecnico giallorosso a pochi minuti dala sfida del 'Tardini': "Non abbiamo margini di errore"

Redazione 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 17:30)

La Roma si gioca tanto della sua stagione al 'Tardini' di Parma. Serve una vittoria per continuare a sperare nella Champions League dopo le vittorie di Juventus e Como. A pochi minuti dalla sfida contro i gialloblù, le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini:

GASPERINI A SKY

La notizia è il ritorno di Dybala dal 1': che cosa le ha fatto cambiare idea rispetto a ieri, quando ha detto che non aveva ancora la forza necessaria nelle gambe? "L'ha acquistata questa notte (ride, ndr). E' il momento giusto, ha fatto il suo recupero e rodaggio. In allenamento ha già fatto alcuni spezzoni di partita e oggi parte dall'inizio".

Conta anche il blocco basso di Cuesta, che toglie spazi e magari la qualità potrebbe aiutare? "Loro sono molto bravi in questo e molto organizzati, hanno fatto ottimi risultati con questa disposizione e con questo modo di giocare. Si affidano soprattutto a questo, ma sono anche pericolosi quando attaccano. Questa è una bella partita, fondamentale per noi. Ma ci arriviamo nel momento migliore".

Fate la corsa sul Milan o sulla Juventus? "Non abbiamo margini di errore, possiamo solamente vincere per sperare. La matematica è quella, la Juventus deve sbagliare una partita e il Milan due".

GASPERINI A DAZN

Come sta la squadra? “Noi arriviamo da un buon momento, sappiamo che sarà una gara difficile. Il Parma merita gli elogi che gli sono stati fatti, non abbiamo margine di errore”.

Sulla scelta di Dybala. “Con Paulo alziamo la qualità e vogliamo recuperarlo al meglio per il finale di stagione. Non dobbiamo preoccuparci solo della fase offensiva perché il Parma è pericoloso e può ribaltare l’azione velocemente ed ha valore sui calci piazzati. Sappiamo che Dybala ha avuto un lungo infortunio che ha pesato anche sulla squadra che è stata bravissima a sopperire alla sua assenza. Siamo alle battute finali e per noi è un valore aggiunto”.