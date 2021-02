Juventus-Roma 18:00 diretta LIVE: formazioni, Dzeko in panchina

ORE 11.39 – VILLAR SENZA PAURA – Uno dei calciatori più amati dai tifosi, che si è fatto apprezzare per la pulizia tecnica in campo e per la sua spontaneità fuori. Gonzalo Villar ha rilasciato una lunga intervista ad AS, lanciando anche il guanto di sfida alla Juve: “Anche se siamo davanti alla Juventus non dobbiamo esserne ossessionati, ma dare il massimo del nostro gioco. Sarebbe un buon punto di svolta. Fino ad ora siamo stati impeccabili contro la maggior parte delle squadre. Però quando sono arrivati gli scontri diretti non siamo stati noi stessi, che è quello che ti porta a vincere“.

La vigilia

Alle ore 18:00 Juventus e Roma si sfidano all’Allianz Stadium nella ventunesima giornata. Sarà una sfida interessante soprattutto per la classifica, con la lotta Champions entrata nel vivo, oltre che una classica del nostro calcio. I giallorossi arrivano dalla vittoria col Verona per 3-1, i bianconeri dal 2-0 in casa della Sampdoria. Il club romanista ha chiuso il caso Dzeko, con il bosniaco che dovrebbe però partire dalla panchina. Chi vince può ancora restare attaccato al treno scudetto.

I convocati di Fonseca

La grande novità nei convocati di Paulo Fonseca per Juventus-Roma è senza dubbio il ritorno di Edin Dzeko, già annunciato dal tecnico portoghese in conferenza stampa dopo la tregua raggiunta tra i due. Assenti invece, come previsto, gli infortunati Smalling e Pedro, oltre a Fazio e Jesus. Ecco l’elenco:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori Centrocampisti : Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Ciervo

: Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Ciervo Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez

Le statistiche

La Roma potrebbe provare a scrivere la storia: un’eventuale vittoria sarebbe la seconda di fila dopo quella ad agosto, qualcosa che non si è mai verificato. In generale, nella Torino bianconera, i giallorossi hanno vinto appena 9 volte sulle 86 partite disputate, con 21 pareggi e 56 sconfitte. Il conto dei gol in trasferta per la Roma è in netto passivo: 165 a 62. Di sicuro la squadra di Fonseca, se deve vedersela con le troppe reti subite ma può contare sullo score nei primi 15 minuti (8 gol all’attivo, in cima con la Lazio).

Dove vederla

Juventus-Roma sarà trasmessa alle ore 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 1 (canale 202 e 251 del satellite, 473 del digitale terrestre).