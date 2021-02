Verso Juventus-Roma: El Shaarawy e Pellegrini in volo per Torino con i Friedkin

Assenti in campo, ma presenti e vicini alla squadra. Ma soprattutto alla dirigenza. El Shaarawy e Pellegrini, che non saranno a disposizione di Fonseca per la gara di questo pomeriggio contro la Juventus, sono partiti da Ciampino alla volta di Torino con l’aereo privato dei Friedkin, accompagnati anche dal CEO romanista Guido Fienga. Come riporta Il Tempo il Faraone ha avuto modo anche di rilasciare qualche battuta: “Se ce la farò per la prossima partita? Si sì, sto bene“. I due calciatori con Fienga hanno atteso l’arrivo dei Friedkin e poi si sono imbarcati dopo le 14 verso Torino.