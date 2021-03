Juve-Napoli, la Lega risponde alla Roma: “Rinvio regolare, i 15 giorni validi solo per le coppe”

Juve-Napoli è stata rinviata regolarmente e Roma-Napoli invece resta in programma domenica sera. È il responso della Lega Calcio, che ha risposto alla dura lettera inviata ieri dalla società giallorossa e firmata da Guido Fienga. “Tutto fatto secondo le regole – le parole della replica -. I 15 giorni si applicano solo per spostamenti legati alle coppe”. Tradotto: non è questo il caso di Juve-Napoli e in più è inutile la richiesta – che in realtà era di natura provocatoria – con cui si chiudeva la lettera inviata dalla Roma, che chiedeva il rinvio del match dell’Olimpico di domenica sera, tre giorni dopo lo Shakhtar Donetsk.

A Trigoria nella serata di ieri, dopo una lunga giornata di polemiche telefoniche con la Lega, la Roma ha chiesto spiegazioni sulla partita Juve-Napoli, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 17 marzo e invece è stata rinviata al 7 aprile. Una decisione scorretta secondo la dirigenza e che avrebbe favorito il club partenopeo, esentato così dallo giocare tre big match in una settimana (Milan stasera, Juve mercoledì e Roma domenica). La lettera ha riscosso grande successo tra i tifosi, che hanno apprezzato la volontà della dirigenza di mettersi contro la Lega pur di chiedere rispetto nei confronti del club.