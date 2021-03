Rinvio Juve-Napoli, la Roma attacca la Lega. Tifosi inferociti: “Vogliamo rispetto” – FOTO

La Roma tuona contro la Lega per il rinvio di Juventus-Napoli e scrive una dura lettera in cui chiede chiarimenti, correzioni e l’eventuale spostamento di Roma-Napoli. Il club giallorosso si fa sentire e raccoglie anche le richieste dei tifosi che sui social hanno dato vita a un tam tam da più di 10mila tweet, entrando anche in trending topic. Rinviate Roma-Napoli, è il grido del popolo romanista e non solo, anche per salvaguardare la “credibilità del calcio italiano”. “Vogliamo rispetto!”, è stato il leit motiv dei migliaia di pensieri e commenti circolati in queste ore. “Il rinvio di Juventus-Napoli è illegittimo”, “La Roma tira fuori i denti, il rispetto prima di tutto!”, “La Roma ha ragione, la Lega Calcio cambia le regole in corsa“. La parola ‘rispetto‘ ricorre davvero tante volte, per i colori giallorossi sì, ma anche per tutti i tifosi e per il calcio in generale.

La lettera inviata dalla società è circolata subito in maniera virale sui social e ha reso anche orgogliosi i tifosi, che per la prima volta da tanti anni si sono sentiti difesi dai Friedkin. “Un club che tiene ai tifosi e alla squadra, sono orgogliosa”, “La morale è che al cavaliere nero non dovete dare fastidio”, scrive un utente citando una storica barzelletta del grande Gigi Proietti ma associandola alla foto di Dan e Ryan Friedkin. “Fiero di voi, cazzuti!”, “Era tanto che non veniva difesa la Roma”, commentano altri citando invece delle parole di Dino Viola.