Sta facendo discutere il gol annullato nell'ultimo minuto di recupero dello scontro salvezza tra Hellas Verona e Lecce di questa sera al Bentegodi. Non tanto per la decisione in sé, quanto per un antipatico parallelismo avvenuto ormai quasi cinque mesi fa in Atalanta-Roma. Ma torniamo all'attualità: Verona-Lecce è ferma sullo 0-0 ed Edmundsson trova il gol del vantaggio scaligero al 95'. L'arbitro Massa inizialmente convalida la rete, salvo tornare sui suoi passi e annullare il gol dopo richiamo all'On-Field Review: "Il calciatore numero 5 commette fallo sul portiere, decisione finale gol annullato", l'annuncio del direttore di gara dopo il check. Il motivo? Il fatto che il giocatore dell'Hellas si appoggi con il braccio sinistro al braccio destro di Falcone, fuori dai pali nel tentativo di bloccare la sfera. E il ricordo torna al 3 gennaio, quando alla New Balance Arena l'Atalanta superò 1-0 la Roma con gol di Scalvini. La rete del difensore neroazzurro creò non poche polemiche, visto che Scalvini aveva appoggiato entrambe le mani su Svilar (ostacolato anche da Rensch) prima di depositare la palla in rete. Dopo un lungo check al VAR, comunque, il gol fu regolarmente concesso nonostante il contatto del difensore nerazzurro sul portiere e un possibile tocco con il braccio nell'immediatezza della rete. Anche Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, si era espresso in modo netto contro quella decisione: "Ci sono entrambe le mani di Scalvini sul volto di Svilar e la rete andava annullata. Le mani sono sulla faccia del portiere prima che lui colpisca il pallone". L'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, Andrea De Marco, ha invece dato l'ok alla convalida della rete a OpenVar pochi giorni dopo spiegando: "È stata fatta un'analisi molto accurata, bisogna fare i complimenti al Var Maresca e all'Avar di Paolo. C'erano due aspetti da valutare. Se Scalvini avesse colpito il pallone con il braccio la rete sarebbe stata annullata, ma non c'è evidenza che il calciatore tocchi il pallone con la mano o con il braccio. Poi analizzano il contatto: il calciatore dell'Atalanta colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere che sbilanciato gli va gli va addosso. Per questo la decisione presa è corretta".