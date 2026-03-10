Isabel Totti compie 10 anni. Il post di papà Francesco fa commuovere

Lo storico capitano festeggia oggi infatti i 10 anni di Isabel, sua terzogenita (dopo Cristian e Chanel) nata dall’unione con l’ex moglie Ilary Blasi. Sul proprio profilo Instagram Totti ha dedicato un emozionante messaggio di auguri alla piccola. “Amore mio, oggi è un giorno speciale pieno di felicità e di amore… il tuo sorriso splenda sempre come il sole… il tuo sguardo mi illumina d’amore… la tua presenza mi rende il papà più fortunato del mondo… sarò sempre al tuo fianco vita mia. Tanti auguri piccola Isa”.