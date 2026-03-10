Bologna e Como, ci si gioca una stagione. Il possibile turn over di Gasperini

Quattro giorni di fuoco, e stavolta non è una esagerazione. La Roma sul tratto che collega Bologna a Como si gioca un grosso pezzo di stagione. Prima gli ottavi di andata di Europa League poi lo scontro diretto per la Champions in campionato. Due partite da non sbagliare ma anche una situazione di emergenza da gestire con maggiore oculatezza rispetto alle ultime uscite. Le scelte sono poche, soprattutto in attacco. Quindi partiamo dalla difesa che a Bologna vedrà l'assenza per squalifica di Mancini sulla destra . Due le alternative: spostare Celik in quella posizione con Rensch alto e Wesley sull'altro lato (probabile) o l'impiego di Ghilardi. Al centro ci sarà Ndicka che poi salterà Como per squalifica, a sinistra dovrebbe tornare Hermoso.

A centrocampo possibile un turno di stop a Konè apparso esausto contro il Genoa, al suo posto giocherebbe Pisilli ma è da capire la posizione di Cristante. In caso molto probabile di avanzamento sulla trequarti potrebbe toccare ad El Aynaoui affiancare Niccolò in mediana. Davanti solo Malen ha il posto assicurato. Detto che Soulé è ancora in dubbio, al momento si giocano un posto in tre: Pellegrini, El Shaarawy e Zaragoza. Venturino infatti è fuori dalla lista Uefa e rientrerà col Como quando Gasp spera di avere finalmente Soulé. In difesa, in riva al lago, sarà invece Ziolkowski a prendere il posto di Ndicka e far compagnia a Mancini e uno tra Hermoso e Ghilardi.