Sabatini: “Roma favorita sul Bologna. Ko col Genoa? De Rossi è tanta roba”

È stato un weekend amaro per Walter Sabatini . Tutte le sue ex squadre hanno perso. Dall'Inter, alla Roma fino al Bologna. E il prossimo turno di Europa League vedrà l'incrocio tra quest'ultime. L'ex direttore sportivo ha rilasciato un'intervista a Il Resto del Carlino. Ecco un estratto

"E' il Bologna di due anni fa, lanciatissimo, con una politica importantissima. Potrebbe vendere e fare incassi importantissimi invece rilancia e investe, sempre su giovani. Ma per diventare una big deve imparare a vincere le partite sporche: quando non gioca bene non vince mai".

"Roma comunque favorita sul Bologna per il derby di Coppa, per come la vedo. Mi è dispiaciuto per i giallorossi, che sono pezzo di cuore, mi ha fatto piacere per De Rossi. Era capitan futuro, si è stancato di aspettare e si è preso il presente. E' allenatore vero, che migliora i giocatori, tanta roba".