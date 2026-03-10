Forzaroma.info
Sabatini: “Roma favorita sul Bologna. Ko col Genoa? De Rossi è tanta roba”

"Il Como è il nuovo Bologna, ma non sa vincere le partite sporche"
Redazione

È stato un weekend amaro per Walter Sabatini. Tutte le sue ex squadre hanno perso. Dall'Inter, alla Roma fino al Bologna. E il prossimo turno di Europa League vedrà l'incrocio tra quest'ultime. L'ex direttore sportivo ha rilasciato un'intervista a Il Resto del Carlino. Ecco un estratto

Come la vede la corsa per l'Europa?

"Apertissima. Il Milan, vincendo il derby, ha rivitalizzato il campionato, ma non l'ha riaperto. Dietro la lotta per l'Europa è serrata: Roma, Como, Juventus, Atalanta, tutte in corsa".

Il Como le piace?

"E' il Bologna di due anni fa, lanciatissimo, con una politica importantissima. Potrebbe vendere e fare incassi importantissimi invece rilancia e investe, sempre su giovani. Ma per diventare una big deve imparare a vincere le partite sporche: quando non gioca bene non vince mai".

Roma ko a Genoa

"Roma comunque favorita sul Bologna per il derby di Coppa, per come la vedo. Mi è dispiaciuto per i giallorossi, che sono pezzo di cuore, mi ha fatto piacere per De Rossi. Era capitan futuro, si è stancato di aspettare e si è preso il presente. E' allenatore vero, che migliora i giocatori, tanta roba".

Il rientro di Totti è più vicino

