È stato un weekend amaro per Walter Sabatini. Tutte le sue ex squadre hanno perso. Dall'Inter, alla Roma fino al Bologna. E il prossimo turno di Europa League vedrà l'incrocio tra quest'ultime. L'ex direttore sportivo ha rilasciato un'intervista a Il Resto del Carlino. Ecco un estratto
Sabatini: “Roma favorita sul Bologna. Ko col Genoa? De Rossi è tanta roba”
Come la vede la corsa per l'Europa?
"Apertissima. Il Milan, vincendo il derby, ha rivitalizzato il campionato, ma non l'ha riaperto. Dietro la lotta per l'Europa è serrata: Roma, Como, Juventus, Atalanta, tutte in corsa".
Il Como le piace?
"E' il Bologna di due anni fa, lanciatissimo, con una politica importantissima. Potrebbe vendere e fare incassi importantissimi invece rilancia e investe, sempre su giovani. Ma per diventare una big deve imparare a vincere le partite sporche: quando non gioca bene non vince mai".
Roma ko a Genoa
"Roma comunque favorita sul Bologna per il derby di Coppa, per come la vedo. Mi è dispiaciuto per i giallorossi, che sono pezzo di cuore, mi ha fatto piacere per De Rossi. Era capitan futuro, si è stancato di aspettare e si è preso il presente. E' allenatore vero, che migliora i giocatori, tanta roba".
