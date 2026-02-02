Gasperini ancora tra i migliori: secondo posto alla Panchina d’Oro 2024/2025

Gian Piero Gasperini si conferma tra i tecnici italiani più apprezzati del panorama attuale. A Coverciano è andata in scena la 34ª edizione della Panchina d’Oro, il premio che ogni anno incorona i migliori allenatori del calcio italiano. A vincere è stato Antonio Conte, protagonista dello Scudetto conquistato con il Napoli e primo con 20 voti su 47. Alle sue spalle si è piazzato proprio Gasperini, che ha raccolto 6 preferenze grazie alla brillante stagione vissuta alla guida dell’Atalanta, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League. A completare il podio c’è Cesc Fabregas, terzo con 4 voti, riconosciuto per l’ottimo lavoro svolto sulla panchina del Como.