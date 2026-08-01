Grave infortunio per Bah durante l'amichevole tra Cardiff-Roma. Al minuto 26 il giovane centrocampista si fa beffare da una finta del portiere dei padroni di casa Trott. Il classe 2007 cade a terra e si tocca il ginocchio destro, esce in barella e al suo posto entra Mannini. Gli esami strumentali stabiliranno l'entità del problema, il timore è la rottura del crociato ma la prima diagnosi parla di trauma distorsivo al ginocchio destro. Sfortunato il gambiano che già nel 2024 aveva subito lo stesso infortunio nei primi giorni di ritiro del 2024 con Daniele De Rossi come allenatore. Bah si operò a St. Mortiz, nella clinica di fiducia dei Friedkin. Unidici mesi di stop in quel caso prima del ritorno in gruppo. L'anno scorso Gasperini lo aveva convocato con la prima squadra, a luglio era stato aggregato per il ritiro a Trigoria giocando contro Trastevere e Cannes. Ora rischia di rimanere di nuovo fermo a lungo.