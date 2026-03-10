Il rientro di Totti è più vicino

La Roma e Totti non sono mai stati così vicini. A scriverlo è Jacopo Aliprandi su Il Corriere dello Sport, che spiega che i contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime settimane. L'ex numero 10 giallorosso non sarebbe mai stato cos' vicino a tornare nel club. Non nel ruolo di direttore tecnico, ma nei panni di una figura, contrattualmente, simile a quella di Claudio Ranieri. Questo implica che non ci saranno problemi tra gli sponsor privati di Totti e quelli della Roma. La base solida è stata costruita nei vari incontri e contatti che ci sono stati e, a quanto pare, l'attesa per il ritorno dell'ex capitano è alta non solo in Italia viste le decine di possibilità di promuovere il marchio del club anche all'estero.