Genoa-Roma, l’AIA dà ragione a Gasperini: il mani di Malinovskyi era rigore

Un episodio chiave di Genoa-Roma continua a far discutere: il tocco di braccio di Malinovskyi sul tiro di Konè, mentre il risultato era ancora in parità, avrebbe potuto regalare alla Roma il vantaggio. Arbitro Colombo e il VAR non hanno rilevato irregolarità, lasciando proseguire il gioco. Le proteste giallorosse sono state guidate da Gasperini, che nel post partita ha commentato con durezza: "Chi era al VAR cambiasse mestiere, le immagini sono chiare". A sostegno del tecnico piemontese arriva l’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Secondo l’ente, Malinovskyi avrebbe ostacolato la conclusione di Konè con il braccio destro aperto, 'fuori sagoma', e il fatto che il pallone abbia colpito prima la coscia non annulla la punibilità del gesto. Per l’AIA, quindi, l’episodio avrebbe meritato il rigore.