Roma-Manna, spunta il prezzo del Napoli: servono 5-6 milioni per ‘liberarlo’

C'è da programmare un futuro, una nuova era. Ma per farlo, bisogna creare delle basi solide: il tecnico c'è, manca il resto. Gasperini è l'uomo a cui sono state affidate le chiavi della Roma. Però, ora, serve qualcuno che possa lavorare con lui. Non sarà Massara, pronto a lasciare. Quindi, da qualche settimana, è partito un vero e proprio casting per il suo possibile successore. In pole c'era Manna, ma ieri c'è stata una brusca frenata: il Napoli non lo lascia andare. O, forse si. Come riporta Il Tempo, infatti, De Laurentiis sarebbe disposto a liberarlo dietro un corrispettivo: ci vogliono circa 5-6 milioni di euro. Cifra che al momento ha raffreddato la trattativa. Ma non l'ha chiusa del tutto. Ora, comunque, in pole c'è D'Amico.